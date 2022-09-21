Путин: западные страны оказали России услугу, введя санкции

Президент Владимир Путин заявил, что санкции стран Запада вынудили Россию заниматься развитием своего собственного интеллектуального продукта, а государства, которые ввели ограничительные меры, не осознают этого, написало агентство РИА Новости.

«Наши недоброжелатели даже не понимают, что они сделали, они вынудили нас ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов заняться развитием своего собственного интеллектуального продукта, и это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев», — сказал Путин.

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