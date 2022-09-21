Читатели Die Welt сочли невыгодной национализацию Uniper и обвинили власти Германии в растрате

Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили власти Германии в бесхозяйственности после объявления о национализации энергетической компании Uniper. Они сочли некомпетентным решением использование денежных средств налогоплательщиков в размере €8 млрд.

«Мы покупаем обанкротившуюся компанию на наши налоговые деньги, а затем поддерживаем ее за счет специального налога, который, по словам Хабека (вице-канцлер ФРГ — «Газета.Ru»), служит «мостом». Мост к чему? К государственному капитализму?» — задался вопросом один из читателей.

Другой пользователь предположил, что для покупки акций Uniper государство использовало поступления от налогов граждан. В то же время он удивился, почему тогда ценные бумаги правительство Германии не передало в руки жителям страны.

«Предполагаю, что акции были куплены за счет налогов. Итак, когда моя соответствующая акция появится в портфеле? Если компания выздоровеет, будут ли дивиденды распределены налогоплательщику? Вопрос на вопросе», — посетовал он.

Еще один читатель назвал затраты государства на национализацию Uniper «восьмимиллиардной могилой для компании-банкрота».

20 сентября газета Handelsblatt сообщила, что национализация энергетического концерна Uniper обойдется правительству Германии в €8 млрд. Кабмину осталось договориться по нескольким вопросам, включая дальнейшую необходимость сбора за газ в случае полной национализации компании.