Стоимость поставок газа из России в Китай в августе достигла исторического рекорда

Стоимость поставок российского природного газа в Китай в августе достигла наивысшей отметки с января 2017 года, составив более $409 млн. Об этом сообщили в посольстве России в Пекине со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР).

«В августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни», — написала пресс-служба дипмиссии в своем Telegram-канале.

По итогам августа также ужалось нарастить объемы ввоза в Китай российского угля. Этот показатель в последний летний месяц достиг самого большого уровня за последние пять лет.

«Экспорт угля из России в Китай в августе также достиг максимума за пять лет — 8,542 млн тонн. По данным ГТУ КНР, по сравнению с июлем поставки выросли на 15%, а в годовом выражении рост составляет 57%», — заключили представители посольства России в Китае.

20 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные китайской таможни сообщила о наращивании объемов поставок российского угля в азиатскую страну по итогам августа 2022 года. Это было обусловлено перенаправлением сырьевого экспорта Москвы на Восток после введения угольного эмбарго Евросоюза.