Крупнейший банк Казахстана приостановил операции с картами «Мир» в своих банкоматах

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Крупнейший банк Казахстана приостановил операции с картами «Мир» в своих банкоматах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на банк.

«Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы «Мир» в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме», — сказали в банке.

По предварительным данным, это может быть связано с санкциями.

Ранее сообщалось, что некоторые финансово-кредитные организации Вьетнама и Казахстана перестают работать с российской платежной системой «Мир». В частности, как выяснили журналисты газеты, вьетнамский BIDV больше не принимает карты «Мир», однако карты других платежных систем продолжает обслуживать.

В Народном банке Казахстана (Халык Банк) тоже перестали принимать карты «Мир», соответствующую информацию подтвердили сотрудники колл-центра.

В Центробанке России отметили, что зарубежные партнеры самостоятельно решают, обслуживать или нет карты «Мир», однако в регуляторе заверили, что продолжат контакты с другими странами по вопросу работы национальных карт.

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