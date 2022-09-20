В Сбере рассказали, как развивается ситуация с кибербезопасностью в России

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил с докладом по теме «Новые вызовы кибербезопасности» в рамках пленарного заседания по направлению информационной безопасности международного форума «Партнёрство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности».

Кузнецов рассказал, как развивается ситуация с кибербезопасностью в России и в банке в частности. По его словам, с февраля количество кибератак против российских компаний увеличилось в 15 раз. Всего пострадало более 700 организаций РФ.

Он отметил, что первые удары пришлись на госорганы, IT и телеком-компании, финансовый сектор, СМИ, так как киберпреступники стремятся вывести из строя критическую инфраструктуру страны. При этом злоумышленники используют все доступные им средства, включая мощные DDoS-атаки, взломы сайтов, кражи данных, фишинг, информационные атаки.

Кроме того, мишенями для киберпреступников являются не только российские организации, но и граждане России. Кузнецов уточнил, что злоумышленники сейчас не продают украденные данные, а выкладывают их бесплатно, потому что их цель — нанести максимальный ущерб простым людям.

«Важным элементом кибервойны против России является уход западных технологических вендоров с российского рынка. Отечественные компании столкнулись со сложностями в покупке средств защиты информации, прекратилась техподдержка, остановился обмен информацией о киберугрозах», — сказал зампред правления Сбера.

Он подчеркнул, что на государственном уровне эти вызовы понимают и правильно стимулируют бизнес: совершенствуется регулирование, и уже приняты важные указы.

«Сбер активно создаёт и развивает собственные продукты кибербезопасности, и в такое непростое время как никогда важно объединиться и совместно решать задачи по достижению технологического суверенитета России», — заключил Кузнецов.

Напомним, международный форум проходит с 19−21 сентября в Москве. Его цель — обсуждение направлений развития сотрудничества в области обеспечения безопасности использования глобальной ИКТ-среды и формирования системы международной информационной безопасности.