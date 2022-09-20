El Pais: отложенное на февраль эмбарго на нефть из РФ провоцирует рост стоимости дизеля

Отложенное эмбарго Евросоюза (ЕС) на февраль 2023 года на поставки нефтепродуктов из России является причиной, по которой растет стоимость дизельного топлива в Европе. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Европа нуждается в гораздо больших объемах дизельного топлива, чем она может произвести. Значительная часть данного топлива продолжает поступать из России. Однако намеченное на февраль 2023 года эмбарго на поставки нефтепродуктов из РФ провоцирует рост цен на дизель», — отметили в публикации.

По данным издания, из всех нефтепродуктов из России дизель является самым труднозаменимым. По словам главного экономиста отраслевой аналитической компании Vortexa Дэвида Веха, традиционно половина дизеля шла в Европу из России. Поэтому, после введения ограничений, ЕС должен либо увеличить собственное производство, либо нарастить поставки из других источников, чтобы восполнить образовавшийся дефицит. Также возможно сочетание первого и второго вариантов.

Аналитики посчитали, что пока неизвестно влияние будущего запрета на поставки. Однако на текущий рост цен повлияло также закрытие НПЗ в Европе в последние несколько лет и наличие большого автопарка дизельных автомобилей.

16 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило, что Нидерланды планируют закупить несколько миллионов баррелей дизельного топлива перед зимним периодом.