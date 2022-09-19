Шувалов предложил изменить в законе определение предпринимательства

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Пресс-служба МШУ Сколково

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил изменить в законе определение предпринимательства, во время защиты докторской диссертации заявив, что предприниматели — это «передовой класс», способный «побуждать экономическую систему к развитию». Об этом сообщает РБК.

Как пишет РБК, диссертация Шувалова посвящена правовому регулированию предпринимательской деятельности во время социально-экономических кризисов. Он подчеркнул, что такое определение предпринимателей нужно предложить для обсуждения ученым, а затем закрепить в российском законодательстве.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что российский бизнес в условиях западных ограничений показывает высокий уровень ответственности перед страной.

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