Kuwait Petroleum Corporation: Эль-Кувейт планирует вдвое нарастить добычу природного газа

Эль-Кувейт планирует вдвое нарастить добычу природного газа — с 1,4 млн до 2,8 млн кубометров. Об этом заявил гендиректор кувейтской нефтяной корпорации Kuwait Petroleum Corporation Наваф Сауд аль-Сабах, написала газета Al Rai.

«Объем добычи свободного газа в настоящее время составляет более 500 млн кубических футов (около 1,4 млн кубометров), и цель состоит в том, чтобы достичь одного миллиарда кубических футов (около 2,8 млн кубометров)», — сказал он.

По словам аль-Сабаха, кроме того, Кувейт в состоянии увеличить добычу и нефти, если этого потребует рынок.

Ранее 18 сентября главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт выразил мнение, согласно которому Лондон положился на норвежское топливо в попытках отказаться от российского, но из-за засушливого лета Осло ограничило экспорт энергоресурсов.

Накануне газета La Repubblica со ссылкой на данные алжирского сайта расследований Algerie Part написала, что Алжир сможет экспортировать в Италию в ноябре только 20% от обещанного дополнительного объема газа.