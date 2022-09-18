Bloomberg: Бельгия и Индия тайно покупают алмазы у АЛРОСА в обход санкций

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Бельгия и Индия стали проводить «тайные сделки» с российской горнорудной компанией АЛРОСА, покупая у нее алмазы в обход санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации указали, что ряд индийских и бельгийских компаний приобретают российские алмазы крупными партиями, причем делают они это на выгодных условиях и в обход санкций. При этом объем закупок достигает сотен миллионов долларов. В частности, одними из крупнейших клиентов являются индийские компании Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports.

По данным агентства, отследить происхождение тех или иных камней, которые попадают на рынок, практически невозможно. Речь идет о том, что большинство товара одинакового размера и качества, и, скорее всего, смешивается с алмазами из разных стран, в том числе и из России.

В материале добавили, что Индия не будет лишать работы около миллиона человек, которые занимаются торговлей бриллиантами. Бельгии же также невыгодно прекращать торговлю, так как 80% драгоценных камней идут через Антверпен.

В конце августа агентство Bloomberg сообщило, что российская горнорудная компания АЛРОСА нарастила объемы экспорта необработанных алмазов в Индию на сумму более $250 млн в месяц. За относительно короткий отрезок времени компании удалось «незаметно возобновить» поставки за рубеж, несмотря на санкции США.

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