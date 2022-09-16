Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена России

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил в комментарии агентству «Интерфакс», что его полномочия на этом посту закончились.

«Полномочия закончились», — сказал Титов, уточняя, что «сегодня эстафету должны подхватить другие».

По его словам, определять его преемника на этой должности — «абсолютная прерогатива президента». Он занимал этот пост два срока подряд, и, по закону, не может выдвигаться на третий.

Титов рассказал, что сейчас обсуждается большое число кандидатур. Он считает, что новый бизнес-омбудсмен должен быть из числа предпринимателей, который «на своей шкуре ощутил все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране».

«А если у него есть опыт работы на государство, знание, не понаслышке, что такое бюрократия, то это вообще идеальный кандидат. Конечно, решать будет президент, но я бы все-таки советовал ему назначить предпринимателя», — резюмировал он.

Титов был назначен уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей 22 июня 2012 года, и 21 июня 2017 года повторно занял этот пост. В 2018 году он участвовал в выборах президента России, набрав 0,76% голосов. По результатам он занял шестое место из восьми кандидатов.