«Ъ»: пилоты пожаловались на увольнения из российских авиакомпаний после итоговых экзаменов

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Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) пожаловался в письме к Росавиации на увольнение пилотов из авиакомпаний после проведения итоговых экзаменов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным ШПЛС, капитаны сдают такие экзамены дважды в год: на авиатренажере и в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором.

«Пилот ее не проходит, так как у авиакомпании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров», — заявили в профсоюзе.

Для решения этой проблемы в ШПЛС предложили создать департамент, в составе которого будут инструкторы для независимой проверки и оценки профессиональных умений пилотов. В письме указано, что профсоюз получает десятки жалоб от командиров самолетов на принуждение к увольнению и непрозрачности проведения внутренних экзаменов.

При этом в российских авиакомпаниях отрицают намеренное увольнение пилотов, а в предложении ШПЛС видят попытку смягчить требования к квалификации летчиков. Руководство перевозчиков считает, что если экзаменами займется государственная структура, безопасность полетов упадет.

Ранее сообщалось, что в Британии членов королевских ВВС подозревают в домогательствах.

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