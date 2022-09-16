Минфин США разрешил американским СМИ финансовые операции в России

Управление Министерства финансов Соединенных Штатов по контролю за иностранными активами выпустило лицензию, которая позволяет американским СМИ финансовые операции в России, сообщает «Интерфакс».

«Новостные организации США, журналисты, включая фотожурналистов, тележурналистов и техсотрудников, являющихся гражданами США, имеют право проводить следующие транзакции, необходимые для осуществления журналистской деятельности граждан США или создания или функционирования бюро <...>: компенсировать работу сотрудников <...>, арендовать офисные помещения, приобретать и арендовать имущество и услуги, оплачивать другие расходы в ходе журналистской работы», — указано в документе.

Тем не менее, данная лицензия запрещает открывать или поддерживать корреспондентские счета или расчетные счета для тех, кто находится под американскими санкциями.

Ранее управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами опубликовало генеральную лицензию, в которой утверждается, что правительство США не дает попавшим под санкции Вашингтона средствам массовой информации Российской Федерации право на осуществление финансовых операций с американскими гражданами и компаниями.