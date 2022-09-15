Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о подрыве дамбы для понижения уровня воды... 11:52
Apple предсказали крах на российском рынке смартфонов 11:52
Оперштаб Белгородской области заявил, что со стороны Украины велся обстрел села Борки 11:50
Цены на газ в Европе выросли на 12% и превысили $2500 за тысячу... 11:47
Эстония расторгнет договор о таможенном сотрудничестве с Россией 11:47
Историк моды Васильев раскритиковал Ваенгу за платья «в облипку» 11:43
Переговоры президентов России и Туркмении стартовали на полях саммита ШОС 11:40
Пугачева отправила Галкину видеопослание в Новую Зеландию 11:38
В ОДКБ заявили, что не планируют направлять миротворцев в Армению 11:38
47-летняя Яна Рудковская опубликовала фото в купальнике 11:37

Выдача семейной ипотеки в Москве увеличилась в 2,4 раза

close
100%
Freepik.com

За семь месяцев 2022 года объем выдачи семейной ипотеки в Москве вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За январь – июль в Москве приобрели 588 тыс. квадратных метров жилья на общую сумму 138 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За семь месяцев 2022 года число оформленных в столице семейных ипотечных кредитов увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза, а их сумма выросла в 2,4 раза», — заявил Ефимов.

По его словам, доля сделок в столичном регионе в общероссийском объеме выдачи семейных ипотек достигла 23,7%. При этом средневзвешенная ставка по кредиту в Москве оказалась ниже, чем в среднем по стране.

«В январе – июле 2022 года в столице выдали 11,2 тыс. льготных кредитов по программе «Семейная ипотека». Их объем составил 90,9 млрд рублей <....> Средневзвешенная ставка по кредиту в Москве составила 4,1 процента, что на 0,08 процентного пункта ниже средней ставки по России», — заключил Ефимов.

В то же время в Министерстве труда и социальной защиты России в начале сентября 2022 года не так оптимистично оценивали возможности россиян приобрести недвижимость по льготной ипотеке. По словам первого заместителя главы ведомства Ольги Баталиной, минимум 40% семей в России не могут взять никакую ипотеку, в том числе льготную.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть