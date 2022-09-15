Выдача семейной ипотеки в Москве увеличилась в 2,4 раза

За семь месяцев 2022 года объем выдачи семейной ипотеки в Москве вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За январь – июль в Москве приобрели 588 тыс. квадратных метров жилья на общую сумму 138 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За семь месяцев 2022 года число оформленных в столице семейных ипотечных кредитов увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года в два раза, а их сумма выросла в 2,4 раза», — заявил Ефимов.

По его словам, доля сделок в столичном регионе в общероссийском объеме выдачи семейных ипотек достигла 23,7%. При этом средневзвешенная ставка по кредиту в Москве оказалась ниже, чем в среднем по стране.

«В январе – июле 2022 года в столице выдали 11,2 тыс. льготных кредитов по программе «Семейная ипотека». Их объем составил 90,9 млрд рублей <....> Средневзвешенная ставка по кредиту в Москве составила 4,1 процента, что на 0,08 процентного пункта ниже средней ставки по России», — заключил Ефимов.

В то же время в Министерстве труда и социальной защиты России в начале сентября 2022 года не так оптимистично оценивали возможности россиян приобрести недвижимость по льготной ипотеке. По словам первого заместителя главы ведомства Ольги Баталиной, минимум 40% семей в России не могут взять никакую ипотеку, в том числе льготную.