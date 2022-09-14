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Премьер Франции: республика сохранит рост цен на газ на уровне 15% в 2023 году вместо 120%

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Global Look Press

Правительство Франции примет меры для сохранения роста цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Об этом заявила премьер-министр республики Элизабет Борн, написало агентство «Прайм».

«Мы ограничим рост цен на газ на 15% в январе 2023 и на 15% на электричество в феврале 2023. Рост цен на 15% вместо 120% — это та задача, которую мы на себя берем», — заявила Борн.

По словам председателя правительства, меры затронут все домохозяйства, социальное жилье и небольшие предприятия. Наименее обеспеченным французам окажут дополнительную поддержку. До конца 2022 года они получат особые «чеки на энергетику» размером в €100 или €200. Мера коснется 12 млн домохозяйств.

Ранее 14 сентября министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что государственные меры компенсации трат на газ и электричество обойдутся бюджету Франции в €16 млрд.

До этого в тот же день премьер-министр Франции сообщила, что цены на газ в стране в следующем году вырастут в пять раз относительно 2021 года, стоимость электричества повысится в десять раз.

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