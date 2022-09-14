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Президент Украины подписал проект закона о закупке газа в кредит на $337 млн

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский подписал проект закона о закупке газа в кредит на 12,7 млрд гривен или, примерно, $337 млн. Информацию этом опубликовала пресс-служба парламента Украины.

Зеленский одобрил предусматривающий закупку природного газа за счет внешних заимствований проект об изменении в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год».

На прошлой неделе агентство Bloomberg написало, что Украина ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о предоставлении $1,5 млрд на закупку газа. По информации издания, об этом говорили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Джанет Йеллен. На какой стадии находятся переговоры агентство не уточнило.

До этого депутат Алексей Кучеренко заявил, что Украина не сможет накопить запланированный на зиму объем газа в хранилищах. По его словам, недостает трети: 6,7 млрд из 19 млрд кубометров.

В августе депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина в августе получила только $589 млн вместо ожидаемых шести млрд.

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