В Кремле заявили, что Россия сможет компенсировать отсутствие спроса на газ в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос журналиста, что спрос на газ в регионах вне Европы сможет компенсировать возможное отсутствие поставок этого топлива в страны ЕС.

«Есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами <...> в этих регионах спрос на газ сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — сказал он, отметив, что Европа не является единственным потребителем природного газа.

Ранее ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП Дмитрий Полохин заявил, что если Евросоюз установит потолок цен на российский газ, то Москва в течение трех-пяти лет сможет перенаправить поставки газа из Европы в другие страны.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия решила не устанавливать предельную цену на российский газ, однако настаивает на введении налога на «избыточную прибыль» энергетических компаний. Кроме того, власти ЕС хотят ограничить доходы производителей электроэнергии.