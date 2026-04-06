В Херсонской области опасаются утечки топлива с затонувшего сухогруза

ТАСС: c атакованного ВСУ в Азовском море сухогруза возможна утечка топлива
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил в разговоре с ТАСС, что остается риск разлива топлива с затонувшего после украинской атаки сухогруза в Азовском море.

«Что касается топлива, риск разлива при таком происшествии теоретически, конечно, существует. Но подтвержденной информации о самом разливе и его масштабе на этот момент нет», — сказал он.

Василенко уточнил, что по техническим характеристикам судна запас топлива может составлять свыше 100 тонн, но нужно понимать, что это паспортный показатель, а не точный объем топлива, который находился на борту в день происшествия.

5 апреля стало известно, что беспилотник атаковал сухогруз с пшеницей в Азовском море. В результате налета судно затонуло.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на берегу были найдены девять членов экипажа. Старший помощник капитана не выжил, судьба еще двоих членов экипажа остается неизвестной.

Суда «Волго-Балт» — это крупные грузовые корабли смешанного типа «река-море», оборудованные четырьмя грузовыми трюмами с люками, баком, ютом, двойными стенками и дном, а также машинным отделением и надстройкой в кормовой части.

Ранее в Азовском море беспилотники атаковали иностранный сухогруз у берегов Таганрога.

 
Какие мультфильмы посмотреть с ребенком: более 20 идей для малышей и дошкольников
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!