Видео: в Подмосковье пешеход и таксист устроили разборки на проезжей части

В Подмосковье на видео сняли, как таксист ударом сбил с ног пешехода

В Подмосковье произошел конфликт между водителем и пешеходами. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Химках произошел конфликт между водителем такси и двумя пешеходами. С чего все началось — неизвестно, но таксисту, чтобы уехать, пришлось применить перцовый баллончик», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как человек, который лежит на земле, встает и ударяет рукой отъезжающий автомобиль такси. Тогда водитель выходит из транспорта и толкает человека на землю: от удара мужчина падает.

