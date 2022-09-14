В Еврокомиссии предложили ввести Украину в единую свободную зону роуминга ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕК хотят ввести Украину в единую свободную зону роуминга Европейского союза. Об этом она сказала, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о состоянии сообщества. Трансляция велась на сайте Евросоюза.

«Мы введем Украину в нашу европейскую свободную зону роуминга», — отметила глава ЕК.

На территории стран Евросоюза клиенты мобильных операторов стран — членов союза не платят за роуминг.

Ранее Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что ЕС необходимо гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая.

Также председатель ЕК сообщила, что 14 сентября она отправится на Украину для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, Европейский союз планирует дать Украине возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку.