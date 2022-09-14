Минтранс предложил авиакомпаниям выкупать зарубежные самолеты за счет средств ФНБ

Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо министерства 20 крупнейшим авиакомпаниям.

Предполагается, что для выкупа авиакомпании смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в течение 15 лет. Также Минтранс предложил авиаперевозчикам посчитать, насколько обоснован может быть выкуп самолетов, которые старше 20 лет. Также ведомство запросило юридическую экспертизу, чтобы вычислить возможные риски по поводу расчетов с лизингодателями и возможными исками от них.

Источники в авиаотрасли поделились, что выкуп самолетов сейчас, скорее всего, невозможен. Это связано с тем, что Еврокомиссия еще в пятом пакете санкций разрешила своим компаниям исполнять лишь договора финансового лизинга, при этом большинство бортов находятся в операционном лизинге.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что инициатива от Минтранса правильная, только пока неясно, как она будет реализуема. Есть небольшая вероятность, что в Евросоюзе могут пересмотреть условия санкций, чтобы дать возможность европейским компаниям получить средства за самолеты. Однако, с другой стороны, этот вопрос становится политическим, так как любое ослабление санкций может вызвать много вопросов у международного сообщества.

В конце июня «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол совещания с представителями авиакомпаний писал, что Росавиация решила не принимать новые заявки на субсидии от российских авиакомпаний за перелеты внутри страны на SSJ ради избегания рисков двойного субсидирования.