Bloomberg: санкции Евросоюза против России могут нарушить работу нефтяного хаба в Дании

Важный для нефтяной торговли хаб у берегов Дании оказался в сложном положении из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Проблема возникла из-за запрета ЕС на предоставление нефтеперевозчикам лоцманов из европейских компаний и услуг страхования. Данные требования вступят в силу с декабря 2022 года для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году будут расширены на нефтепродукты.

Датское морское ведомство указывает, что суда обязаны пользоваться услугами местного лоцмана. Вместе с тем Копенгагенская конвенция 1857 года только рекомендует обращаться к местным лоцманам.

Таким образом, перевозчики в теории могут самостоятельно транспортировать нефть, однако возникает иная трудность — страхование. Без предоставленного Данией лоцмана стоимость страховки может резко вырасти. Также, как сообщает Bloomberg, ЕС планирует запретить компаниям внутри союза страховать российские грузы.

В Bloomberg предположили, что проблему может решить введение потолка цен на нефть из России — тогда транспортировка будет осуществляться свободно и в соответствии с действующими правилами.

Потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря. С 5 февраля 2023 года режим ограничения стоимости распространится на другие нефтепродукты. Соответствующий документ 9 сентября был опубликован министерством финансов США на официальном сайте.