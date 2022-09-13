Власти Италии захотели удвоить добычу природного газа в стране к 2023 году

Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 млрд кубометров в год. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани намерен представить на следующей неделе законодательный документ, который позволит резко нарастить добычу газа на существующих месторождениях. В то же время эта мера не затронет часть регионов страны, где расположены города Венеция и Триест.

«Необходимо разрешить добычу небольшого, но значительного количества газа, четыре-пять миллиардов кубометров из существующих месторождений, чтобы увеличить автономность Италии и позволить добывающим компаниям восполнить усилия, которые они совершат, давая нашим фирмам газ по сниженной цене», — заявил Чинголани.

Однако планы министра по наращиванию добычи на итальянских месторождениях не помогут справиться стране с растущими потребностями в природном топливе. Законодательный документ позволит закрыть лишь 5% от сырьевых потребностей европейского государства.

13 сентября газета La Repubblica сообщила, что правительство Италии собирается рассмотреть возможность отделения цен на газ от стоимости электричества ради снижения счетов для домохозяйств и промышленных предприятий. Над разделением цен в настоящее время работают в Министерстве экономики и финансов, а также Министерстве по экологической модернизации и трансформации.