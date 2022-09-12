Goldman Sachs: экономика Европы находится в «ужасном» состоянии

У экономики США гораздо больше стимулов к росту в ближайшие месяцы, чем у Евросоюза. Экономическая ситуация в европейских странах в настоящее время находится в ужасном состоянии, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные финансового конгломерата Goldman Sachs Group Inc.

«Аналитики во главе с Дэвидом Костиным утверждают, что, хотя путь роста экономики в США может быть «неопределенным», экономическая ситуация в Европе остается ужасной», — говорится в материале.

По мнению экспертов Goldman Sachs, потенциал доходности фондового рынка США сейчас в меньшей степени подвержен рискам, чем показатели ключевых европейских торговых площадок. Рынки Евросоюза в настоящее время страдают от рецессии.

«В долларовом выражении Stoxx Europe 600 в этом году отстал от S&P 500, а корзина американских компаний Goldman, у которых 100% продаж на внутреннем рынке, превзошла ту, у которой высокие продажи в Европе», — сообщается в аналитической заметке Goldman Sachs.

По мнению инвестиционных стратегов, американские фирмы, которые ведут большую часть своего бизнеса в США, будут жить лучше, чем те, которые работают в Европе, где рецессия практически гарантирована, пришли к выводу зарубежные аналитики.

12 сентября газета Washington Post предположила, что США может быть выгодна рецессия в Европе ради борьбы с растущей инфляцией. В случае ухода Евросоюза в сторону замедления темпов экономического роста множество людей сократят спрос на широкий круг товаров. США могут рассматривать такую ситуацию с позитивной стороны, так как это повлияет на рекордную за последние 40 лет инфляцию.