Центробанк Египта не планирует вводить в обращение российский рубль

В настоящее время в Египте не созданы предпосылки для использования российского рубля в расчетах. Говорить о планах по внедрению в оборот данной валюты пока преждевременно, приводит заявление Центробанка арабской республики ТАСС.

«В настоящий момент в Египте невозможно использовать российский рубль, и нам неизвестно о конкретных планах его введения в оборот», — заявили в ЦБ арабской республики.

Глава комитета по туризму в Палате представителей Египта Нура Али ранее выразила мнение, что включение Центробанком российского рубля в перечень валют, используемых в стране, является стопроцентно верным решением. Однако 12 сентября источники телеканала Al Arabiya сообщили, что ни один из египетских банков не получал от местно ЦБ соответствующей директивы.

О планах ЦБ Египта ввести в оборот российский рубль на территории арабской республики ранее заявляли и пресс-службе туроператора Tez Tour. Отмечалось, что российские туристы смогут с конца сентября оплачивать свои покупки в Египте в рублях, так как страна собирается включить его в список используемых валют. В компании также предположили, что эта мера приведет к росту популярности египетских курортов среди россиян.