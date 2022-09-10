«Русский стандарт»: летом россияне чаще всего покупали сыр и кофе

Банк «Русский стандарт» составил топ-5 продуктов, которые пользовались особой популярностью у россиян этим летом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Согласно результатам исследования, самыми популярными оказались кофе и сыр. Также лидерами стали хлеб, мясо и молоко.

Сообщается, что из средств гигиены россияне чаще всего отдавали предпочтение мылу, салфеткам, туалетной бумаге, крему и шампуню. На туалетную бумагу россияне потратили на 44% больше, чем летом прошлого года, а общая сумма трат на хлеб выросла на 3%, на молоко — на 6%.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, защищающие от рака.

По ее словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на продукты, имеющие яркую окраску, в них больше всего антиоксидантов. Разрушение клеток и рост раковых опухолей могут предотвратить темно-синие или фиолетовые овощи, фрукты или ягоды.