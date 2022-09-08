Власти России рассматривают возможность разрешения продажи заблокированных ценных бумаг граждан

Власти России рассматривают возможность разрешения продажи заблокированных ценных бумаг россиян иностранным инвесторам. Слова заместителя главы Министерства финансов Тимура Максимова приводит ТАСС.

5 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги. Эта мера, по его словам, помогла бы решить проблему заблокированных из-за международных санкций ценных активов граждан. При этом разницу между суммами замороженных активов можно будет нивелировать с помощью создания фонда, который примет эти бумаги на себя. Костин также указал, что целесообразнее будет вести торговлю такими активами на «СПБ Бирже».

В то же время адаптация российской экономики к международным санкциям продлится не один год, утверждал Костин. Для преодоления трудностей потребуется серьезная перестройка всех финансовых и экономических отношений. Однако уже сейчас банковский рынок работает стабильно, ему удалось избежать массовых дефолтов в связи с западными ограничениями.