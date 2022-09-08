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Власти России рассматривают возможность разрешения продажи заблокированных ценных бумаг граждан

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Власти России рассматривают возможность разрешения продажи заблокированных ценных бумаг россиян иностранным инвесторам. Слова заместителя главы Министерства финансов Тимура Максимова приводит ТАСС.

5 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги. Эта мера, по его словам, помогла бы решить проблему заблокированных из-за международных санкций ценных активов граждан. При этом разницу между суммами замороженных активов можно будет нивелировать с помощью создания фонда, который примет эти бумаги на себя. Костин также указал, что целесообразнее будет вести торговлю такими активами на «СПБ Бирже».

В то же время адаптация российской экономики к международным санкциям продлится не один год, утверждал Костин. Для преодоления трудностей потребуется серьезная перестройка всех финансовых и экономических отношений. Однако уже сейчас банковский рынок работает стабильно, ему удалось избежать массовых дефолтов в связи с западными ограничениями.

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