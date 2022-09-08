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В ФРГ заявили, что цены на газ «не взрывные», несмотря на отсутствие поставок из России

Вице-канцлер ФРГ Хабек: цены на газ «высокие, но не взрывные»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что цены на газ в стране «высокие, но не взрывные», несмотря на то, что Россия не поставляет его в течение недели. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

«Газа из России нет неделю, хранилища продолжают наполняться, после короткого взлета на бирже цены все еще высокие и очень высокие, но не взрывные», — сказал он.

По словам Хабека, Германия неделю сохраняет независимость от российского газа из-за способности правительства действовать последовательно и предусмотрительно.

Министр подчеркнул, что нужно «покончить с манипулированием ценами» со стороны России.

Политик также заявил о намерении защитить предприятия и средний класс ФРГ в условиях высоких цен на энергоносители.

Ранее гендиректор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер заявил, что спецоперация России на Украине приведет к тому, что цены на газ в ближайшие несколько лет будут находиться на высоком уровне.

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