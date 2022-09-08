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Директор Uniper Холландер предрек Европе проблемы при подготовке к зиме

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Alik Keplicz/AP

Коммерческий директор энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер считает, что Европа столкнется с большими трудностями при подготовке к предстоящему отопительному сезону из-за проблем с поставками газа из России. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Он отметил, что после грядущей зимы газовые хранилища европейских государств опустеют быстрее обычного.

По прогнозам Холландера, энергокризис в Европе может продлиться до 2025 года. До этого момента европейцы будут испытывать трудности.

Ранее руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский заявил, что дефицит газа сильнее всего скажется на восточноевропейских и балканских странах.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Брюссель недостаточно оперативно реагирует на ситуацию с энергетическим кризисом в Европе.

В свою очередь первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин указал, что текущий энергокризис был неизбежен.

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