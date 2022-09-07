«МИЭЛЬ: в Москве объем предложения квартир на вторичном рынке вырос на 3% в августе

Объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Москве вырос в августе 2022 года на 3% по сравнению с июлем. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «МИЭЛЬ».

В этом агентстве недвижимости указали, что общее количество квартир в прошлом месяце достигло 44,5 тысячи объектов. Больше всего число предложений увеличилось в южной части столицы. Там положительная динамика составила 6%. Наименьший рост — всего 1% — зафиксировали в Западном административном округе.

По словам главного аналитика агентства Екатерины Бережновой, объем предложения на вторичном рынке в августе оказался на 18% выше, чем в августе 2021 года. Тогда для продажи предлагали 37,6 тысяч объектов.

Ранее 7 сентября пресс-служба базы объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН сообщила, что средний срок выдачи ипотеки на первичном рынке в Москве (кроме территории Новой Москвы) в августе 2022 года впервые в истории достиг 300 месяцев или 25 лет.

До этого в тот же день стало известно, что средняя ставка по ипотечным займам, которые кредитные организации выдавали россиянам в июле, увеличилась на 0,31 процентных пункта и составила 6,67% против 6,36% в июне.