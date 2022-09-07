Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Отставной военный обвинил власти Франции в причастности к геноциду жителей... 21:37
Тренер сборной Киргизии оценил уровень сборной России перед очным матчем 21:35
В iPhone 14 Pro официально отказались от «челки» 21:30
В Приморье из-за ливней подтопило 186 домов и более 500 приусадебных... 21:28
Представитель РФ в ООН: обстреливая ЗАЭС, Киев умышленно создает риск радиационной... 21:25
Российский постпред назвал силы РФ на ЗАЭС лучшей гарантией безопасности объекта 21:20
Посольство РФ в Великобритании пожаловалось на удаление YouTube еще четырех... 21:17
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов заявил, что «Ласковый май» полюбили... 21:16
TAC: расширение НАТО на восток привело к эскалации конфликта на Украине 21:12
Apple впервые показала новый iPhone с увеличенным экраном 21:08

Bloomberg: газовый кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года

close
100%
Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Дефицит газа и высокая стоимость топлива в Европе сохранится, по крайней мере, до 2025 года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявления руководителей европейских энергетических компаний, которых опросило издание.

По мнению коммерческого директора немецкого энергетического концерна Uniper Ниека Ден Холландера, предстоящей зимой Европа потратит большой объем газа, что может помешать заполнить хранилища топлива следующим летом.

Руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в крупном американском инвестбанке Citigroup Эд Морс считает, что цены в Европе вернутся к уровню начала 2021 года в лучшем случае в 2025 году. Причиной долгого периода восстановления он назвал невозможность скорого наращивания мощностей по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее 7 сентября пресс-служба российской компании «Газпром» сообщила, что с начала 2022 года страны Евросоюза (ЕС) сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%. По данным компании, с учетом Великобритании этот показатель составил 49%.

До этого в тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть