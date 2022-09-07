Bloomberg: газовый кризис в Европе продлится как минимум до 2025 года

Дефицит газа и высокая стоимость топлива в Европе сохранится, по крайней мере, до 2025 года. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявления руководителей европейских энергетических компаний, которых опросило издание.

По мнению коммерческого директора немецкого энергетического концерна Uniper Ниека Ден Холландера, предстоящей зимой Европа потратит большой объем газа, что может помешать заполнить хранилища топлива следующим летом.

Руководитель глобального отдела исследований сырьевых товаров в крупном американском инвестбанке Citigroup Эд Морс считает, что цены в Европе вернутся к уровню начала 2021 года в лучшем случае в 2025 году. Причиной долгого периода восстановления он назвал невозможность скорого наращивания мощностей по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее 7 сентября пресс-служба российской компании «Газпром» сообщила, что с начала 2022 года страны Евросоюза (ЕС) сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%. По данным компании, с учетом Великобритании этот показатель составил 49%.

До этого в тот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит Совету ЕС по энергетике ввести лимит цен на газ из России.