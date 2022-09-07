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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $89 впервые с 3 февраля

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Bloomberg

Впервые с 3 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре снизилась на лондонской бирже ICE ниже $89 за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

На 16:15 мск была зафиксирована стоимость $89,8 за баррель, затем снижение ускорилось, на 16:35 мск Brent опустилась до $88,92 за баррель.

В то же время фьючерс марки WTI с поставкой в октябре 2022 года дешевел до $83,43 за баррель.

Ранее сообщалось, что министры финансов стран G7 согласовали план об ограничении цен на российскую нефть. Речь идет о «широкой международной коалиции» и запрете на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если ее стоимость выше согласованного коалицией потолка.

По мнению экспертов, за это решение придется заплатить налогоплательщикам в США и Евросоюзе и конечным потребителям за доставку нефти.

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