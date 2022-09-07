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Китай резко нарастил экспорт товаров в Россию более чем на четверть в августе

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AP

Китай увеличил экспорт товаров в Россию на 26,7% в августе, до $8 млрд, причем прирост продолжается второй месяц подряд. Об этом сообщается на сайте Главного таможенного управления КНР.

Китай на фоне антироссийских санкций западных стран уже два месяца подряд увеличивает поставки товаров в Россию. В августе 2022 года поставки из Китая достигли $7,996 млрд, что на 26,7% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

По данным китайской таможни, последний раз подобный уровень экспорта в Россию со стороны Китая был в декабре 2021 года. Тогда он составил $8,1 млрд. При этом совокупный объем экспорта Китая во все страны вырос на 7%, до $314,9 млрд.

Там также указали, что в июле поставки китайских товаров в Россию выросли на 22%, до $6,77 млрд, впервые с марта 2022 года.

В середине августа директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский заявил, что торговый оборот между Российской Федерацией и Китайской народной республикой в этом году растет колоссальными темпами. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил около $140 млрд.

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