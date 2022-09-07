Путин заявил, что доллар, евро и фунт стерлингов потеряли доверие как резервные валюты

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что доллар, евро и фунт стерлингов потеряли доверие как резервные валюты, сообщает ТАСС.

«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры мировой экономической системы, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометировавших валют», — заявил Путин.

Он указал на тот факт, что союзники Соединенных Штатов также снижают свои долларовые авуары.

«Это видно по статистике. Постепенно снижается и объем расчетов в долларах, и накопления», — пояснил Путин.

Ранее стало известно, что российский энергетический холдинг «Газпром» и китайская нефтегазовая корпорация CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.