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Bloomberg: Британия заплатит £130 млрд за полтора года из-за заморозки цен на энергию

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британия может заплатить из своего бюджета дополнительные £130 млрд за полтора года из-за желания нового премьер-министра страны Лиз Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Трасс собирается заморозить цены на электроэнергию для жителей страны, поэтому она пытается оставить их на прежнем уровне или сделать ниже. Речь идет о том, что в рамках плана правительства поставщики энергии должны собирать с домохозяйств меньшую стоимость за ее использование. При этом британские власти гарантируют, что выплатят разницу в цене.

3 сентября агентство Bloomberg сообщало, что шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. По данным опроса группы Make UK, представляющей интересы британских производителей, почти половина производителей испытали на себе скачок стоимости на электроэнергию более чем на 100% за последний год.

До этого британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem заявил, что лондонские счета за электроэнергию вырастут на 80% в среднем до 3549 фунтов стерлингов ($4188) с октября.

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