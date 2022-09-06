«Газпром» планирует до конца года запустить третью линию Амурского ГПЗ

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов завил, что компания до конца 2022 года планирует запустить третью линию Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Соответствующее заявление он сделал во время Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».

«Дальше по Амурскому ГПЗ… этот завод на сегодняшний день находится в активной стадии строительства… Мы до конца года третью технологическую линию запустим», — сказал он на сессии в рамках ВЭФ.

Ранее инжиниринговая компания НИПИГАЗ сообщила, что строительство Амурского газоперерабатывающего завода завершено на 86,5%.

Амурский ГПЗ является одним из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке. На предприятии будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по газопроводу «Сила Сибири».

Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м голубого топлива в год. ГПЗ также будет производить до 60 млн куб. м гелия ежегодно.