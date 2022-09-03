FT: в Лондоне на 18% упала цена на элитное жилье из-за оттока россиян и инфляции

Средняя стоимость элитного жилья в Лондоне сократилась почти на 18% из-за роста цен на строительство и оттока состоятельных российских покупателей. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на данные агентства недвижимости Savills.

Уточняется, что средняя цена на покупку элитных домов на сегодняшний день сократилась на 17,6% в сравнении с данными 2014 года. Ситуация ухудшалась на протяжении нескольких лет.

«Это был долгий процесс, ужасный опыт. (Случился) Brexit, пандемия и теперь (военная операция). Сейчас рынок очень сжат из-за растущей стоимости строительства», — сказал один из собеседников FT.

Издание отметило, что стоимость строительных работ подорожала из-за максимальной за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании, что делает более дорогими кредиты.

Еще во время пандемии, как указывают в газете, состоятельных россиян стало становиться меньше, а после начала «военной операции» они вовсе исчезли. «Очевидно, сейчас (на рынке) нет россиян, немного китайцев и очень мало покупателей из арабских стран», — заявил изданию глава агентства недвижимости Aylesford International Эндрю Лэнгтон.

В августе сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в июле поднялся до 10,1%, что стало самым большим показателем с 1982 года.