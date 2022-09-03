«Северный поток» не может возобновить работу после остановки на техобслуживание

Газопровод «Северный поток» не может возобновить работу после трехдневной остановки на плановое техобслуживание. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение «Газпрома» и на данные газотранспортных операторов.

Российская компания заявляла, что газопровод, ранее остановленный с 31 августа по 2 сентября на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.

В немецкой компании Siemens Energy заявили, что заключение «Газпрома» не является технической причиной для приостановки газопровода.

Отмечается, что прокачка по магистрали стала снижаться еще в июне, так как санкции, введенные западными странами против России, препятствуют ремонту ее турбин. С июля поставки по трубе могли идти в объеме не более 20% от ее максимальной мощности, которая составляет почти 170 млн кубометров в сутки.

Сообщается, что остановка в три дня лишила европейские страны почти 100 млн кубометров российского газа.

При этом транзит газа через Украину после остановки «Северного потока» не изменился. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию «Суджа», согласно данным «Оператора ГТС Украины», на 3 сентября составляет 42,4 млн кубометров. Поставки через ГИС «Сохрановка» не ведутся, так как украинская сторона отклоняет заявку «Газпрома».

Ранее сообщалось, что средняя расчетная цена газа в странах Европы в августе выросла на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500.