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Вице-премьер Хуснуллин: ввод жилья в России вырос за 8 месяцев на 26%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Объем недвижимости, которую приняли в эксплуатацию за первые восемь месяцев 2022 года, оказался на 26,4% больше, чем за период с начала января по конец августа 2021 года. Об этом вице-премьер России Марат Хуснуллин написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за отчетный период в России сдали более 66 млн квадратных метров жилья.

«По данным регионов за восемь месяцев, в стране ввели 66,1 млн кв. м жилья, что на 26,4% больше, чем в сентябре прошлого года. А это, напомню, был рекордный год за всю историю страны», — сказал Хуснуллин.

В начале августа пресс-служба российского правительства опубликовала на своем сайте сообщение Хуснуллина, согласно которому на территории России за первые семь месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию 57,73 млн кв. м жилья.

Накануне издание РБК написало, что для покупки квартиры в ипотеку в Москве в месяц нужно зарабатывать от 109 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб. Самая высокая зарплата должна быть при займе на покупку квартиры в новостройке стоимостью 15 млн руб. с первоначальным взносом 20% при ставке без льгот по рыночной ипотеке на покупку квартиры в новом доме на уровне 10,9%.

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