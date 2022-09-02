В МИД России заявили о росте поставок зерна на Ближний Восток, несмотря на санкции

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак заявил в интервью РИА «Новости», что поставки российского зерна в страны Ближнего Востока не прерывались, несмотря на санкции Запада.

«Благодаря своевременно принятым совместно с нашими партнерами в регионе мерам поставки российского зерна в страны Ближнего Востока и Северной Африки фактически не прерывались», — сказал он.

По словам Кинщака, снизились объемы экспорта зерна из-за проблем с финансовыми расчетами и страхованием российских судов. Так, например, экспорт пшеницы в Египет за период с января по июль 2022 года составил 1 908 тыс. тонн по сравнению с 2 719 тыс. в аналогичном периоде предыдущего года. Однако, как отмечает дипломат, в последнее время обозначилась устойчивая тенденция к росту показателей поставок зерна в регион.

Глава департамента МИД также уточнил, что из-за западных ограничений пришлось оперативно корректировать экспортные механизмы, так как они осложнили логистику и повысили стоимость фрахта.

Ранее начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков заявил, что Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, вводя антироссийские санкции.