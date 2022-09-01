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Nel: поставки газа по «Северному потоку» могут возобновить с 03:00 мск 3 сентября

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Hannibal Hanschke/Reuters

По данным оператора немецкого газопровода Nel, поставки газа по «Северному потоку» могут возобновиться с 03:00 мск 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что первые реноминации на прием газа «Северного потока» в немецком Грайфсвальде в газопровод Nel могут стать ненулевыми с ночи 3 сентября. На данный момент они составляют порядка 187 тыс. кубометров в час.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что недостаток объемов газа из-за приостановки поставок по «Северному потоку» не будет компенсирован из уже имеющихся запасов топлива.

До этого компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток» с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

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