Регулятор ФРГ: объемы газа не будут компенсированы из-за ремонта на «Северном потоке»

Недостаток объемов газа из-за приостановки поставок по «Северному потоку» не будет компенсирован из уже имеющихся запасов топлива. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте Федерального сетевого агентства ФРГ.

«Поставки газа по «Северному потоку — 1» были остановлены российской стороной по причине якобы ремонта. Соответственно, показанные данные о расходе завтра будут равны нулю. Недостающие количества не компенсируются из ранее сделанных запасов газа. Возобновившаяся потребность в техническом обслуживании, заявленная российской стороной, технически непонятна Федеральному сетевому агентству», — сказано в сообщении регулятора.

Уточняется, что поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Общий уровень заполненности газовых хранилищ ФРГ составляет 83,65%. Крупнейшее в Германии подземное хранилище газа «Реден» заполнено на 66,88%.

Ранее компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток» с 31 августа по 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».