Кремль обвинил страны Европы в прекращении работы «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил страны Европы в прекращении работы газопровода «Северный поток». Об этом он заявил в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание», передает ТАСС.

«До этой ситуации (временной остановки СП) европейцев довели именно их же санкции, их собственные санкции», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он прокомментировал решение российской энергетической компании «Газпром» полностью остановить работу «Северного потока» с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября в связи с ремонтом газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

Ранее сообщалось, что в Европе на фоне приостановки поставок по газопроводу «Северный поток — 1» цены на газ выросли на 5,5% и превысили $2 900 за 1 тыс. куб. м.