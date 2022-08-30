«Газпром» подтвердил остановку «Северного потока»

Российская энергетическая компания «Газпром» подтвердила остановку «Северного потока — 1» с 31 августа до 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на уведомление компании, размещенное на платформе Seeburger.

Отмечается, что прокачка по газопроводу остановится с 04:00 (мск) 31 августа по 04:00 (мск) 3 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

О том, что «Северный поток — 1» временно прекратит работу, компания сообщила 19 августа, объяснив это проведением технического обслуживания.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича сообщало, что Россия может остановить экспорт газа в страны Европейского союза на один год без негативных последствий для своей экономики. Отмечается, что без европейского рынка российская сторона в состоянии зарабатывать до $20 млрд в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.

До этого читатели немецкого журнала Spiegel раскритиковали новость о том, что с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания приостановят транспортировку газа по «Северному потоку». Они опасаются, что поставки могут прекратиться совсем.