Турбизнес Приморья получит на развитие более 190 млн рублей

Около 50 туристических проектов в Приморском крае получат в 2022 году государственную поддержку. Объем финансирования составит более 190 млн руб., сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства региона.

«Более 190 миллионов рублей получит приморский туристический бизнес в виде государственных субсидий до конца текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из этих денежных средств 186 млн рублей — федеральные, остальная сумма будет выделена из регионального бюджета. Средства будут направлены на инфраструктурное развитие туризма в регионе.

На конкурс по предоставлению субсидий в общей сложности было подано 70 заявок, из которых 47 проектов получат господдержку. Из них почти треть (18 проектов) направлены на приобретение туристского оборудования, еще 11 — на создание пляжей. Кроме того, одобрены проекты по оборудованию круглогодичных бассейнов и турмаршрутов, а также проекты, направленные на развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.

29 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристический поток в Крым в летнем сезоне 2022 года сократился до минимума за весь постсоветский период. В июне-июле туристический поток в регион упал на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.