Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МЧС России увеличило группировку на тушении лесных пожаров в Ивановской области 16:05
Массовая авария произошла на юге Москвы 16:05
Тренер «Текстильщика» Колыванов о матче с 2DROTS: только рассказывают, что там... 16:05
Санкции Запада не помешают России и Ирану развивать сотрудничество - МИД РФ 16:02
Нидерланды резко увеличили импорт российского газа в первом полугодии 16:02
Журналистка Алена Жигалова спровоцировала слух о романе Макса Барских с бывшим... 16:02
Посол РФ в Таллине Липаев: фактов конфискации недвижимости россиян в Эстонии не... 16:01
Водитель Toyota на полной скорости сбил трех человек на пешеходном переходе... 16:00
Житель Оренбургской области забыл пятилетнюю дочь на рыбалке 15:59
Балтийский циклон «Орнелла» принесет в Петербург месячную норму осадков 15:59

Турбизнес Приморья получит на развитие более 190 млн рублей

close
100%
РУСГИДРО

Около 50 туристических проектов в Приморском крае получат в 2022 году государственную поддержку. Объем финансирования составит более 190 млн руб., сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства региона.

«Более 190 миллионов рублей получит приморский туристический бизнес в виде государственных субсидий до конца текущего года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из этих денежных средств 186 млн рублей — федеральные, остальная сумма будет выделена из регионального бюджета. Средства будут направлены на инфраструктурное развитие туризма в регионе.

На конкурс по предоставлению субсидий в общей сложности было подано 70 заявок, из которых 47 проектов получат господдержку. Из них почти треть (18 проектов) направлены на приобретение туристского оборудования, еще 11 — на создание пляжей. Кроме того, одобрены проекты по оборудованию круглогодичных бассейнов и турмаршрутов, а также проекты, направленные на развитие доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.

29 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что туристический поток в Крым в летнем сезоне 2022 года сократился до минимума за весь постсоветский период. В июне-июле туристический поток в регион упал на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть