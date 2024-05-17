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России спрогнозировали рекорд по продажам зерновых за рубеж

Глава Минсельхоза РФ Лут: Россия идет на рекорд по экспорту зерновых

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Nina Liashonok/Reuters

Российский экспорт зерновой продукции в 2024 году может установить исторический максимум, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас большие перспективы по экспорту растениеводческой продукции. В этом году мы идем, как нам кажется, по темпам на рекорд по вывозу наших зерновых», — сказала министр.

Проблема заключается в том, что у России нет собственных сухогрузов, подчеркнула Лут. Страна полностью зависит от иностранного флота. Ситуацию необходимо менять, отметила глава Минсельхоза.

Между тем участники рынка опасаются последствий непредсказуемой погоды в российских регионах. Неожиданные заморозки в начале мая вместе с засушливой погодой на юге страны нанесли серьезный урон пшенице и другим культурам. Аналитики уже пересмотрели прогноз по урожаю в сторону понижения. Ряд небольших сельхозпроизводителей рискуют обанкротиться.

Ранее эксперты оценили степень влияния аномальной погоды в России на мировой рынок зерна.

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