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Сотрудника института Пушкина обвинили в подделке сертификатов для мигрантов

В Вязьме сотрудника института обвинили в подделке сертификатов для мигрантов

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Илья Питалев/РИА Новости

В Вязьме Смоленской области сотрудника института обвинили в подделке сертификатов о владении языком для мигрантов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, специалист ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» и по совместительству директор частного учебного профессионального образования совместно с другими лицами организовал незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, чтобы те могли подать документы в миграционные органы. При этом мигранты фактически соответствующими знаниями не обладали.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, мужчину задержали. Сообщается, что ему предъявили обвинение и следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Устанавливаются прочие детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Туле 15 человек задержали по подозрению в организации незаконной миграции.

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