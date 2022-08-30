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Расходы ПФР на маткапитал сократились на ₽3,2 млрд за полгода из-за низкой рождаемости

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на программу материнского капитала в период с января по июнь 2022 года сократились на 3,2 млрд рублей из-за снижения числа получателей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Счетной палаты.

За первое полугодие 2022 года число получателей материнского капитала сократилось на 12,6% и составило 517 тыс. человек. Это, в свою очередь, обусловлено сокращением уровня рождаемости, для поддержки которого в свое время и была запущена программа выдачи маткапитала, отметили в публикации.

В первом полугодии 2022 года ПФР потратил 191,5 млрд рублей на программу материнского капитала, что на 3,2 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же в бюджете на реализацию этой программы на этот год выделено 443 млрд рублей.

По данным издания, риски сокращения населения России обсуждались еще в начале 2000-х годов. При этом программа маткапитала рассматривалась, как один из главных инструментов, чтобы предотвратить возможное уменьшение населения.

Ранее во вторник «Известия» писали, что группа депутатов от «Справедливой России» предложила внести изменения в программу маткапитала, сделав ее бессрочной, и увеличив размер выплат на второго ребенка с 693 до 933 тыс. рублей.

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