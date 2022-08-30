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«Русал» может выплатить дивиденды за I полугодие из расчета $0,02 на акцию

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Григорий Шестов

Совет директоров компании «Русал» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года из расчета $0,02 на обыкновенную акцию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Заседании совета директоров алюминиевого производителя состоялось 29 августа. На нем было принято соответствующее решение.

Следующее собрание намечено на 30 сентября 2022 года.

Ранее основатель компаний En+ Group и РУСАЛ Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к основателю и экс-владельцу «Тинькофф Банка» Олегу Тинькову и Meta (признана экстремистской организацией) (признана экстремистской организацией) Platforms Inc.

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