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Норвегия направит Украине €205 млн на закупку газа

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Стере заявил, что страна направит Украине около €205 млн на закупку газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France Presse.

«Украина попросила Норвегию взять на себя роль лидера в обеспечении доступа к энергии. Мы откликаемся и предлагаем использовать два миллиарда крон (около €205 млн) для того, чтобы украинцы могли купить газ этой осенью и этой зимой», — сказал он.

Отмечается, что деньги Украине будут направлены через Европейский банк реконструкции и развития.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что Минэнерго страны прогнозирует снижение потребления газа на 40%.

Согласно данным министерства, в осенне-зимний период 2022-2023 годов прогнозируется потребление около 11,7 млрд кубометров. При этом в прошлом году за отопительный сезон использовали 19,4 млрд кубометров.

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