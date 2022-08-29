Премьер Норвегии Стере сообщил о выделении $200 млн на природный газ для Украины

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на международной конференции по энергетике и технологиям ONS-2022 в норвежском Ставангере сообщил о выделении 2 млрд норвежских крон ($200 млн. — Газета.Ru ) для обеспечения Украины природным газом, передает ТАСС.

«Украина просила Норвегию помочь в обеспечении доступа к энергоресурсам. Мы предложили использовать 2 млрд крон финансовой помощи для закупок Киевом голубого топлива осенью и зимой», — сказал он.

Стере отметил, что газ пойдет, в первую очередь, на отопление больниц и школ.

По словам политика, эти средства являются частью пакета помощи Украине в размере $1 млрд, который ранее был объявлен Норвегией.

Премьер также заявил, что платы за газ будут осуществляться через Европейский банк реконструкции и развития.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии присоединились к седьмому пакету санкций против России, введенных ЕС 21 июля.

Как 18 августа писала Financial Times, ведущие газовые импортеры стран Евросоюза начали говорить о том, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять газ в страны европейского сообщества по цене ниже рыночной.